Mercato - PSG : Cette révélation de taille concernant ce gros contrat signé par Al-Khelaïfi !

Publié le 4 avril 2020 à 16h45 par B.C.

Vendredi, le PDG d'Accor a annoncé que la crise du coronavirus pourrait empêcher le PSG de recevoir une partie du versement correspondant au sponsoring maillot. Cependant, Accor aurait déjà payé ce qu'il devait au club parisien pour cette saison. Explications.

Invité de BFM TV ce vendredi soir, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor a annoncé que l'épidémie de coronavirus pourrait impacter l'accord conclu avec le PSG il y a quelques mois concernant le contrat de sponsoring liant les deux parties : « Nos versements sont réalisés en deux fois. Donc autant vous dire que le 1er janvier, ça a été payé. Et le 1er juillet, il faut une reprise du championnat, autrement il ne sera probablement pas versé ». Pour rappel, Accor paye entre 50 et 80M€ chaque saison pour figurer sur la tunique du PSG, et ce samedi, L'Equipe apporte davantage de précisions sur ce dossier.

Accor a déjà payé le PSG pour cette saison

Dans le quotidien sportif, Accor aurait déjà payé l'intégralité de ce qu'il devait au PSG pour cette saison. Cela correspondrait alors à un montant avoisinant 70M€. Ainsi, les propos de Sébastien Bazin concerneraient le prochain exercice. Dans l'entourage de l'ancien propriétaire du PSG (2006-2011), on assure néanmoins que le patron du groupe hôtelier n'a pas l'intention de laisser tomber le club de la capitale à l'avenir. De quoi rassurer malgré tout les dirigeants parisiens.