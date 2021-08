Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation ahurissante sur l’effet Messi en France !

Publié le 25 août 2021 à 0h15 par La rédaction

L'arrivée de Lionel Messi au PSG est un phénomène sans précédent en France. Mais à Reims l'effet Messi se fait ressentir.

Lionel Messi s'annonce comme la star du championnat de France 2021-2022. L'Argentin, qui a signé pour 2 ans et 25M€ annuels (information exclusive du 10sport.com) est un véritable phénomène médiatique. Preuve en est la présence accrue de journalistes à Auguste-Delaune, pour le potentiel premier match de Messi face au Stade de Reims. Dans les colonnes de l'Equipe, le syndic local de l'Union des Journalistes de Sport en France Alexandre Audabram l'explique : « On n'a jamais vu ça. Le record de journalistes pour un match à Delaune a été atteint le 2 mars 2013. Beckham faisait son troisième match avec le PSG, il y avait aussi Ibrahimovic, et ils étaient 113, photographes inclus. Là, on a déjà 122 demandes. Et il reste deux jours avant la clôture. »

Messi mobilise les supporters... rémois !