Mercato - PSG : Cette recrue estivale serait dans l’embarras pour son avenir !

Publié le 4 mai 2020 à 7h15 par H.G.

Alors qu’il ne devrait vraisemblablement pas être conservé par le PSG, Sergio Rico serait également indésirable du côté du FC Séville, qui essaierait de lui trouver une porte de sortie.

Si Keylor Navas a donné satisfaction au PSG pour sa première année dans la capitale française en s’imposant directement comme un titulaire indiscutable, il n’en a pas été autant pour Sergio Rico. Le portier espagnol de 26 ans s'est en effet cantonné à un rôle de doublure du Costaricien tout au long de la saison. Et malheureusement pour lui, il n’a pas su se mettre en évidence lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui, commettant quelques approximations qui auraient conduit les dirigeants du PSG à reconsidérer leur choix de le recruter. Ainsi, Estadio Deportivo a annoncé ce dimanche qu’il était désormais hautement improbable que les pensionnaires du Parc des Princes lèvent l’option d’achat de 10M€ qu’ils ont à disposition pour acheter Sergio Rico. L’Espagnol devrait donc retourner au FC Séville cet été, et à en croire les derniers échos parus dans la presse ibérique, l’herbe ne serait pas plus verte en Andalousie qu’elle ne l'est au PSG pour le natif de Séville.

Le FC Séville chercherait une porte de sortie à Sergio Rico !