Mercato - PSG : Cette recrue de Campos se lâche après son transfert

Publié le 23 octobre 2022 à 19h00

Hugo Chirossel

Après s’être révélé sous le maillot du Stade Lavallois puis de Montpellier, Nordi Mukiele avait quitté la France pour rejoindre l’Allemagne et le RB Leipzig il y a quatre ans. De retour dans l’Hexagone l’été dernier, il porte désormais la tunique du PSG. Une énorme satisfaction pour lui, qui est originaire de Paris, mais également pour sa famille. Il s’est confié sur ses premiers pas au sein du club de la capitale.

Parmi les nombreuses recrues du Paris Saint-Germain l’été dernier, on retrouve notamment Nordi Mukiele. L’arrière droit de 24 ans, capable également d’évoluer dans l’axe, sortait de quatre saisons passées du côté du RB Leipzig. Une expérience à l’étranger qui lui a permis de découvrir la Ligue des champions, mais également l’équipe de France. En effet, il a vécu sa première et unique sélection le 7 septembre 2021, lors de la victoire des Bleus face à la Finlande (2-0).

🎙️ INTERVIEW: #PSGTV talk with @NordiMukiele about his time at the club so far! 🔴🔵 pic.twitter.com/SuWk9dnoQe — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 23, 2022

« C’est beau de porter le maillot du PSG »

Recruté contre 12M€, un montant qui pourrait monter jusqu’à 16M€ bonus compris, Nordi Mukiele s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le PSG. Une réelle satisfaction pour lui, qui est originaire de la ville : « C’est beau de porter le maillot du PSG, quand tu viens de Paris. Mes proches sont fiers de moi et ma maman est beaucoup plus contente que je sois à Paris. En Allemagne, elle me voyait beaucoup moins. Ils savent que suis heureux ici et ils le sont aussi », a-t-il confié dans un entretien accordé aux médias du club de la capitale.

