Mercato - PSG : Cette pépite de Pochettino affiche un souhait clair pour son avenir !

Publié le 7 novembre 2021 à 23h45 par D.M.

Dans le viseur de plusieurs clubs français lors du dernier mercato estival et annoncé dernièrement sur les tablettes du Bayer Leverkusen, Eric Junior Dina-Ebimbe a bien l'intention de poursuivre sa progression au PSG.

Mauricio Pochettino a réservé quelques surprises dans son onze de départ ce samedi. Pour affronter les Girondins de Bordeaux en championnat (victoire 3-2), l’entraîneur du PSG a notamment décidé de titulariser Eric Junior Dina-Ebimbe, formé au sein du club formateur. Agé de 20 ans, le milieu de terrain a réalisé une bonne prestation, avant de laisser sa place à Danilo Pereira en fin de seconde période. Interrogé sur sa prestation, Dina-Ebimbe a annoncé qu'il avait bien l’intention de s’imposer au PSG, malgré la présence de nombreuses stars. Et les responsables parisiens fondent aussi de solides espoirs sur le jeune titi .

« Je suis très content et j’espère que ça va continuer ainsi »