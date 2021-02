Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie rassurante sur l’avenir de Neymar !

Publié le 10 février 2021 à 2h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Neymar, Ander Herrera assure que le Brésilien semble plus impliqué que jamais au PSG.

« Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe . » Neymar ne s'en cache plus, il est heureux au PSG. Cette déclaration confirme d'ailleurs ce que le10sport.com vous révélait en exclusivité l'été dernier, à savoir que le Brésilien est plus épanoui que jamais à Paris. Une situation qui pourrait se traduire rapidement par une prolongation de contrat au PSG. Interrogé sur son coéquipier, Ander Herrera confirme la tendance.

«Je pense qu'il a clairement pris en main le projet»