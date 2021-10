Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation de taille sur le feuilleton Mbappé…

Publié le 22 octobre 2021 à 23h10 par Th.B.

Alors que le PSG ne baisserait pas les bras quant à une éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le Real Madrid estimerait déjà avoir gagné la partie. Explications.

En atteste son offensive lors de la dernière ligne droite du mercato estival, le Real Madrid est toujours plus que simplement intéressé par la venue de Kylian Mbappé à la Casa Blanca. D’autant plus que cela pourrait être maintenant ou jamais puisqu’à la fin de la saison, le contrat actuel de Mbappé arrivera à expiration. À moins que le PSG parvienne à trouver un terrain d’entente en amont avec l’entourage de Kylian Mbappé. Sa mère Fayza Lamari continuerait d’échanger avec les dirigeants du PSG dans le cadre d’un éventuel nouveau contrat d’après Ian McGarry, journaliste et présentateur The Transfer Window Podcast .

Le Real Madrid ne craindrait pas une ultime offensive du PSG pour Mbappé !