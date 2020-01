Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce crack !

Publié le 20 janvier 2020 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG ferait partie des clubs intéressés pour recruter Federico Chiesa, le président de la Fiorentina a expliqué que son joueur ne lui avait jamais demandé à quitter le club et qu’il était prêt à prolonger son joueur.

Depuis le retour de Leonardo au PSG, les cibles du club de la capitale s’orientent particulièrement du côté de la Serie A. En effet, le directeur sportif brésilien a été annoncé intéressé par les profils de Lucas Paqueta, Sandro Tonali, Mattia De Sciglio, Gaetano Castrovilli, Emre Can, Sebastiano Esposito, mais également celui de Federico Chiesa. L’ailier droit italien de 22 ans est l’auteur d’excellentes performances du côté de la Fiorentina et a ainsi attiré le regard du PSG, qui se verrait bien le recruter pour rajeunir son attaque. Cependant, tandis que les Parisiens feraient face aux concurrences de l’Inter et de la Juventus dans ce dossier, le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, est sorti du silence au sujet de l’avenir de Federico Chiesa. Et le président de La Viola est formel : l’international italien ne lui aurait jamais demandé à quitter le club.

« Chiesa ne m'a jamais demandé de partir et son père non plus »