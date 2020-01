Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un danger guette le Barça !

Publié le 20 janvier 2020 à 0h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone et la Juventus travailleraient sur un échange entre Ivan Rakitic et Federico Bernardeschi, l’AS Roma pourrait venir chambouler les plans des Blaugrana.

Evoquée l’été dernier, la question d’un échange entre Ivan Rakitic et Federico Bernardeschi serait de nouveau sur la table. Le FC Barcelone et la Juventus discuteraient de nouveau en ce sens pour tenter de mener à son terme cette opération qui aurait échoué l’été dernier en raison d’une trop grande compensation financière demandée par le Barça. Cependant, à en croire les informations de la presse italienne, l’AS Roma pourrait tenter de jouer un mauvais tour aux Blaugrana dans le dossier Federico Bernardeschi.

L’AS Roma pourrait tenter de recruter Bernardeschi, mais…