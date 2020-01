Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic aurait pris une décision pour son avenir !

Publié le 19 janvier 2020 à 15h00 par La rédaction

L’intérêt de la Juventus pour Ivan Rakitic a refait surface dans la presse dernièrement, mais le Croate aurait pris une décision concernant son futur.

À la peine sous le commandement d’Ernesto Valverde, Ivan Rakitic est désormais distancé par ses concurrents au milieu de terrain. L’arrivée de Quique Setién en Catalogne pourrait redistribuer les cartes, mais ne devrait pas chambouler le statut de Rakitic. D’autant que le nouvel entraîneur du Barça apprécie fortement la pépite maison, Riqui Puig qu’il a fait monter en équipe première et qui devrait concurrencer Ivan Rakitic.

Ivan Rakitic souhaiterait rester à Barcelone jusqu’à la fin de la saison