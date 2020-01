Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie forte sur ce dossier à 30M€ !

Publié le 20 janvier 2020 à 1h30 par A.D.

Selon la presse italienne, l’agent de Dani Olmo réclamerait une commission de près de 7M€ pour son transfert. Interrogé sur le sujet, Andy Bara, l’un des représentants du joueur, a totalement réfuté cette information.

Dani Olmo fera-t-il son retour au FC Barcelone ? Formée à la Masia, la pépite de 21 ans fait le plus grand bonheur du Dinamo Zagreb. De plus en plus performant depuis son arrivée en Croatie, Dani Olmo serait au cœur d’un bras de fer entre le FC Barcelone et du Milan AC. Selon les informations de Sport Mediaset , divulguées ce samedi, l’agent de Dani Olmo voudrait en profiter pour encaisser un chèque d'environ 7,5M€ de commission. Au micro de Sportske Novosti , Andy Bara a tenu à lâcher ses vérités sur ce sujet.

«Ce chiffre n’a rien à voir avec la vérité»