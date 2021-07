Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable sortie sur les 222M€ de Neymar !

Publié le 16 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

En 2017, le PSG a dépensé 222M€ pour s’offrir Neymar. Une somme que le club de la capitale n’aurait jamais dû dépenser.

Pour s’inviter à la table des plus grands et enfin réussir à remporter la Ligue des Champions, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier. Grâce à la puisse financière des Qataris, le club de la capitale a ainsi fait trembler la planète football à l’été 2017 en faisant de Neymar le joueur le plus cher de l’histoire. En effet, le PSG n’a pas hésité à lever la clause libératoire de la star brésilienne, qui était alors fixée à 222M€ par le FC Barcelone. Un transfert retentissant de Neymar qui continue encore et toujours de faire parler.

« Neymar est surévalué »