Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur le retour avorté de Neymar au Barça !

Publié le 27 janvier 2022 à 23h15 par T.M.

En 2019, Neymar aurait pu faire son retour au FC Barcelone. Toutefois, en Catalogne, certains n’étaient visiblement pas pour revoir le Brésilien.

« Quand j’ai pris la décision de quitter le PSG, ce n’était pas à cause d’un fan ou d’un club. C’est parce que j’ai vu que je me sentais mieux ailleurs ». Dans son documentaire diffusée sur Netflix , Neymar a encore une fois confirmé qu’il souhaitait quitter le PSG en 2019 pour retourner au FC Barcelone. Malgré des négociations poussées, les deux clubs n’ont finalement pas réussi à se mettre d’accord. Neymar est donc resté au PSG. Pour le plus grand bonheur de Jordi Alba au Barça ?

Jordi Alba ne voulait pas de Neymar !