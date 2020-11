Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation à 100M€ sur Kylian Mbappe

Publié le 16 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Javier Bordas révèle que le club blaugrana aurait pu recruter Kylian Mbappé pour 100M€ avant qu'il ne file au PSG.

L'été 2017 a été complétement fou sur le marché des transferts. Le PSG s'est effectivement offert Neymar pour 222M€ et Kylian Mbappé, prêté avec une option d'achat de 180M€. De son côté, le FC Barcelone a misé sur Ousmane Dembélé pour remplacer Neymar contre un chèque de 145M€, bonus compris. Et pourtant, tout aurait pu être différent. Grâce aux 222M€ récupérés, le Barça aurait pu s'offrir Kylian Mbappé pour... 100M€ ! C'est en tout cas ce que révèle Javier Bordas, directeur sportif du club blaugrana à l'époque.

«Pour 100M€, ça aurait pu se faire»