Mercato - PSG : L'été s'annonce chaud pour Leandro Paredes !

Publié le 18 avril 2022 à 22h45 par La rédaction

Dans le dur avec le PSG, Leandro Paredes devrait partir cet été. Après Tottenham l’hiver dernier, d’autres clubs anglais pourraient revenir à la charge.

L’histoire de Leandro Paredes avec le PSG est en train de tourner au vinaigre. Si le milieu de terrain argentin a été un élément important de l’entrejeu parisien dans le passé, son influence n’est plus du tout la même. Entre les blessures et les performances trop légères, Leandro Paredes a été poussé sur le banc. Et vu la situation, son avenir pourrait s’écrire autre part qu’au PSG…

Des clubs anglais pourraient revenir à la charge cet été !