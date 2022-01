Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur l'arrivée de Xavi Simons !

Publié le 16 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Arrivé en 2019 au PSG, Xavi Simons a fait le choix de quitter le FC Barcelone où son temps de jeu était loin d'être garanti.

En fin de contrat avec le FC Barcelone durant l'été 2019, Xavi Simons a finalement décidé de rejoindre le PSG compte tenu du fait que les Catalans ne pouvaient pas lui promettre une présence régulière avec le groupe professionnel. Un choix tout de même douloureux pour le milieu de terrain néerlandais, arrivé à Barcelone à l'âge de 3 ans. Resté proche de Xavi Simons, Ferney Agudelo Benavides détecteur de talents multidiplômé en sciences du sport, revient sur le moment où l'actuel joueur du PSG a dû quitter le Barça.

«La semaine où la décision de partir a été prise, il l'a passée dans sa chambre à pleurer»