Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l’avenir d’André Onana !

Publié le 4 mai 2020 à 13h15 par La rédaction

Alors que le PSG pense au portier de l’Ajax Amsterdam André Onana, Erik Ten Hag a confirmé un accord entre le club et son gardien pour le laisser partir cet été.

Le PSG en pincerait pour André Onana. Alors que le club de la capitale aurait pris la décision de ne pas conserver Alphonse Areola à l’issue de la saison, Leonardo s’activerait sur le mercato afin de trouver son remplaçant pour la saison prochaine. Si Donnarumma semble être une piste sérieuse, celle d’André Onana pourrait également se décanter après les déclarations de son entraîneur à l’Ajax, Erik ten Hag.

Onana a le feu vert pour un départ