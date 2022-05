Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur le feuilleton Sadio Mané !

Publié le 18 mai 2022 à 21h10 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer cet été surtout en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG multiplierait les pistes et penserait désormais à Sadio Mané. Mais la concurrence serait plutôt rude puisque le Bayern Munich serait aussi sur le coup. Et les Bavarois se sont prononcés sur l'attaquant de Liverpool.

À l’approche du mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours très incertain. L’international tricolore n’a toujours pas annoncé sa décision pour cet été, alors que le PSG fait tout son possible pour le prolonger et que le Real Madrid rôde dangereusement dans les parages. De ce fait, la direction parisienne se préparerait au pire en scrutant le marché des transferts à la recherche d’un successeur pour Kylian Mbappé. Dans cette optique, Christian Falk - journaliste de BILD - a annoncé ce mercredi que le PSG entrerait dans la danse pour Sadio Mané, alors que le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient également intéressés. D’ailleurs, le pensionnaire de Bundesliga aurait un objectif assez clair pour cet été.

« Nous faisons tout notre possible pour construire une équipe compétitive sur le plan international »