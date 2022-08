Foot - Mercato - PSG

PSG : Grande annonce après le départ de cette pépite du PSG

Publié le 21 août 2022 à 16h00 par Thibault Morlain

Cela a été officialisé ce dimanche, Eric Junior Dina Ebimbe quitte le PSG. Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, le milieu de terrain s’est engagé avec l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Du côté des Allemands, on est d’ailleurs heureux d’accueillir Dina Ebimbe dans l’effectif.

le10sport.com vous avait annoncé qu’Eric Junior Dina Ebimbe était en partance pour l’Eintracht Francfort, c’est désormais officiel. Après avoir passé sa visite médicale ces dernières heures, le joueur formé au PSG a quitté les champions de France pour s’envoler pour l’Allemagne. Ce dimanche, Francfort et le PSG ont ainsi officialisé l’opération. Dina Ebimbe est ainsi prêté avec option d’achat de l’autre côté du Rhin.

🆕✍️ Dina Ebimbe wird ein Adlerträger!Der französische Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr leihweise von Paris Saint-Germain. Im Anschluss daran besitzt Eintracht Frankfurt eine Kaufoption.Mehr Infos ⤵️#SGE #GudeJunior — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 21, 2022

Francfort s’enflamme

Suite à la signature d’Eric Junior Dina Ebimbe, Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, a livré sa réaction sur les médias du club allemand. Concernant l’arrivée du joueur prêté par le PSG, il a alors confié : « Avec Eric Junior Dina Ebimbe, nous avons pu renforcer notre milieu de terrain de manière ciblée, ce qui signifie que nous nous voyons bien équipés pour les matchs dans trois compétitions. En même temps, sa polyvalence, sa dynamique et son intelligence de jeu nous rendent encore plus imprévisibles et augmentent notre flexibilité tactique ».

