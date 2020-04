Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l'intérêt de Leonardo pour Pjanic !

Publié le 2 avril 2020 à 12h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, Leonardo semble bien décidé à se tourner vers la Serie A pour se renforcer. Et il suit bien Miralem Pjanic comme le révèle Mehdi Benatia.

Passé par la Serie A entre 2010 et 2014 puis entre 2016 et janvier 2019, Mehdi Benatia connait très bien le football italien où il s'est révélé. Il a notamment évolué durant plus de deux ans à la Juventus. Par conséquent, l'international marocain, qui joue désormais à al-Duhail Sport Club au Qatar, a gardé des liens avec certains joueurs de la Vieille Dame, à commencer par Miralem Pjanic. Et à en croire Mehdi Benatia, le milieu de terrain bosnien est bel et bien dans le viseur du PSG.

Benatia confirme l'intérêt du PSG pour Pjanic