Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 0€ bien décidée à snober Leonardo ?

Publié le 18 novembre 2021 à 20h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Marcelo Brozovic est envisagé comme un potentiel renfort aux yeux du PSG. Néanmoins, le Croate aurait les idées claires pour son avenir.

L’été dernier, le PSG s’est grandement renforcé. Mieux encore, le club de la capitale s’est attaché les services de nombreux joueurs pour presque rien. Et lors du prochain mercato estival, la direction parisienne souhaiterait encore attirer de nouveaux joueurs libres de tout contrat. Ainsi, Leonardo serait à l’affût de la moindre affaire, et le directeur sportif du PSG aurait déjà placé quelques noms sur sa short-list, comme celui de Marcelo Brozovic. L’international croate est en fin de contrat en juin prochain avec l'Inter et semble loin d'une prolongation. Cependant, le milieu de 29 ans aurait les idées claires pour son avenir.

Brozovic souhaite continuer à l’Inter