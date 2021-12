Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe sur une arrivée de Zidane !

Publié le 2 décembre 2021 à 11h15 par A.M. mis à jour le 2 décembre 2021 à 11h20

Après avoir annoncé très tôt l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Daniel Riolo prédit cette fois-ci que Zinedine Zidane succédera prochainement à Mauricio Pochettino.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. Il faut dire que le jeu proposé par le club de la capitale depuis l'arrivée de l'Argentin ne convainc pas. Et surtout, le comportant de l'ancien manager de Tottenham face aux rumeurs l'envoyant en Premier League l'été dernier et plus récemment à Manchester United, agace la direction du PSG. Du côté du Qatar, l'idée de se séparer de Mauricio Pochettino pour nommer Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, fait son chemin, d'autant plus qu'à Doha, l'arrivée de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France fait rêver depuis longtemps.

«Zidane au PSG ? ça discute très sérieusement»