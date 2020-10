Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur un retour de Neymar à Barcelone !

Publié le 7 octobre 2020 à 16h45 par T.M.

Depuis l’été 2019, un retour de Neymar au FC Barcelone fait énormément parler. Toutefois, pour le joueur du PSG, retrouver la Catalogne pourrait bien être compliqué. Explications.

Alors que Neymar est reparti pour une 4ème saison avec le PSG, cela semblait loin d’être acquis il y a quelques mois. En effet, à l’été 2019, le Brésilien a tout fait pour retourner au FC Barcelone. Cela n’a finalement pas été possible, mais en Catalogne, on avait prévu de revenir à la charge cet été. Néanmoins, avec la crise sanitaire, le Barça a rapidement dû faire une croix sur le retour de Neymar, n’ayant aucune liquidité. Le joueur de 28 ans continue donc son aventure au PSG, où il semble désormais heureux au point même d’envisager de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2022. De quoi mettre un terme au feuilleton le renvoyant à Barcelone ?

« Je n’aimerais pas qu’il revienne »