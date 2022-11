Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l'avenir du «nouveau Neymar»

Arthur Montagne

Alors qu'il est présenté comme le futur crack du football mondial, Endrick affole déjà le marché des transferts puisque les plus grands clubs européens se l'arrachent. João Paulo Sampaio, directeur des catégories de jeunes à Palmeiras, évoque l'avenir de celui qui est présenté comme le nouveau Neymar.

Auteur de débuts très remarqués avec Palmeiras, Endrick devrait rejoindre l'Europe dès qu'il aura 18 ans. Et pour cause, les plus grands clubs européens se l'arrachent déjà à l'image du PSG, du Real Madrid ou encore de Chelsea. João Paulo Sampaio, directeur des catégories de jeunes à Palmeiras, Endrick a déjà sa place dans tous ces clubs.

«C'est un joueur pour n'importe quel grand club»

« Ce que je veux, c'est le voir heureux. C'est un joueur pour n'importe quel grand club, pour le Real Madrid, le Barça, le PSG, Chelsea, United... Il est différent. Il est un buteur naturel et peut devenir une star mondiale. Il a la technique, le physique et la mentalité pour aller loin. Où qu'il aille, je lui souhaite, avant tout, beaucoup de bonheur », confie-t-il à AS avant de se prononcer sur la mentalité d'Endrick.

