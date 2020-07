Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur la situation de Neymar !

Publié le 17 juillet 2020 à 17h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Neymar fait régulièrement parler, cette fois-ci, le Brésilien semble plus épanoui que jamais à Paris où il a enfin trouvé sa place.

Mieux vaut tard que jamais. Trois ans après son arrivée au PSG, Neymar se sent enfin pleinement épanoui à Paris comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité ces dernières heures. Que ce soit dans sa vie privée ou dans le projet du club, le Brésilien est parfaitement heureux et impliqué, écartant même l'hypothèse d'un retour au FC Barcelone, un an après avoir pourtant fait le forcing pour retourner en Catalogne. Désormais, la tendance est bien plus à une prolongation de son contrat qui court jusqu'en juin 2022 qu'à un départ.

«Pour la première fois il se sent comme chez lui à Paris»