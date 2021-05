Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette cible estivale de Leonardo revient sur son été agité !

Publié le 2 mai 2021 à 1h45 par H.G.

Alors qu’il avait été annoncé dans le viseur du PSG l’été dernier, Djibril Sidibé est revenu sur son mercato estival au cours duquel il a fini par rejoindre l’AS Monaco dans le cadre d’un prêt.

En quête de renforts pour le flanc droit de sa défense, le PSG a choisi de miser sur Alessandro Florenzi l’été dernier. L’international argentin est ainsi arrivé dans la cadre d’un prêt en provenance de l’AS Roma, avec une option d’achat fixée à 9 M€ que Leonardo ne serait clairement pas certain de lever à l’heure actuelle. Mais avant d’enrôler l’Italien, le PSG a été annoncé sur d’autres pistes, et notamment celle menant à Djibril Sidibé. Appartenant à Everton et prêté l’été dernier à l’AS Monaco, l’international français est revenu quelques mois plus tard sur la manière dont il a vécu la dernière session estivale des transferts, tout en se projetant ensuite sur la suite de sa carrière.

« Mon souhait premier était de continuer en Premier League »