Mercato - PSG : Cette annonce troublante sur l’avenir d’un buteur parisien !

Publié le 28 janvier 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Prêté par le PSG au RC Lens depuis l’été dernier, Arnaud Kalimuendo est d’ores et déjà un objectif de transfert pour le club nordiste qui souhaite le conserver en fin de saison.

Comme la plupart des jeunes titis issus du centre de formation du PSG, Arnaud Kalimuendo (19 ans) n’avait pas sa place en équipe première et a donc été envoyé en prêt l’été dernier par Leonardo. Le jeune buteur a ainsi atterri au RC Lens, où il comptabilise déjà 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, et le club nordiste entend d’ailleurs continuer l’aventure avec Kalimuendo dans les mois à venir.

« Ils comptent se battre pour le conserver »