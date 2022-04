Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce énigmatique de Pochettino…

Publié le 23 avril 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir été longtemps annoncé en partance pour Manchester United en fin de saison alors que son avenir au PSG paraît compromis, Mauricio Pochettino a nié en bloc.

Depuis l’élimination du PSG face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, le sort de Mauricio Pochettino semble définitivement scellé, et l’entraîneur argentin ne sera vraisemblablement pas conservé par le Qatar en fin de saison. Pourtant, l’option Manchester United s’est brutalement refermée pour Pochettino ces derniers jours avec la nomination d’Erik Ten Hag alors que l’entraîneur du PSG semblait jusqu’ici être la priorité des Red Devils, et il s’est d’ailleurs prononcé à ce sujet vendredi en conférence de presse.

« Mon engagement avec le club est total »