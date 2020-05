Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ancienne pépite du club qui pourrait rapporter gros !

Publié le 20 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'il réalise une très belle saison au Bayer Leverkusen, Moussa Diaby a déjà tapé dans l’œil d'Arsenal et du Borussia Dortmund. Et cela pourrait rapporter gros au PSG.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain était contraint de vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier. Dans cette optique, le club de la capitale a fait le choix de sacrifier plusieurs jeunes qui ne bénéficiait pas d'un énorme temps de jeu. Ainsi, Moussa Diaby (15M€, Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (13M€, RB Leipzig), Timothy Weah (10M€, LOSC), Stanley Nsoki (12M€, OGC Nice) ou encore Arthur Zagre (10M€, AS Monaco) sont tous partis l'été dernier, ce qui a permis au PSG de récupérer plus de 60M€ dans un premier temps. Et ce n'est surement pas terminé.

Diaby déjà très suivi

En effet, dans tous ces dossiers, le PSG a inclus des pourcentages à la revente qui pourraient rapporter gros dans un avenir peut-être pas très lointain. Comme révélé par le10sport.com, Moussa Diaby a effectivement déjà la cote sur le marché. Auteur d'une très belle saison au Bayer Leverkusen, le jeune ailier est suivi par Arsenal et le Borussia Dortmund. Un an après l'avoir recruté pour 15M€ en provenance du PSG, Leverskusen pourrait d'ailleurs réclamer plus du double. Une aubaine pour les Parisiens qui avaient négocié un pourcentage à la revente estimé à 20%. Autrement dit, dans le cadre d'une vente de Moussa Diaby pour 30M€, le PSG récupérerait 6M€. Un montant toujours bon à prendre par les temps qui courent.