Mercato - PSG : Déjà des premiers doutes sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 8 septembre 2021 à 1h15 par A.C.

David Ginola, ancien grand joueur du Paris Saint-Germain, semble avoir quelques doutes concernant l’arrivée de Lionel Messi.

C’est le plus gros coup de l’été, peut-être même le plus gros coup de l’histoire du mercato selon certains. Considéré comme l’un des plus grands joueurs au monde, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, son club de toujours, pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il formera avec Kylian Mbappé et Neymar l’un des trios d’attaque les plus effrayants et les observateurs assurent que l’ensemble du football français pourrait profiter des retombées d’une telle opération. Pourtant, certains ont des doutes...

« Voir arriver Messi au PSG c’est exceptionnel, mais... »