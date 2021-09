Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet étonnant discours sur le transfert avorté de Mbappé !

Publié le 26 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a finalement pas quitté le PSG cet été. Mais pour Florentino Pérez, cela pourrait être un mal pour un bien.

Tout au long de l’été, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler. Et cela s’est emballé dans les derniers jours, avec les offensives du Real Madrid pour tenter de faire céder le PSG. Toutefois, malgré plusieurs offres annoncées dans les médias, celles-ci n’ont jamais convaincu Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Mbappé est donc resté au PSG et Florentino Pérez va devoir patienter encore quelques mois avant de pouvoir accueillir le champion du monde au Bernabeu.

« Certaines des affaires de Florentino Pérez sont dans le Golfe »