Mercato - PSG: Cet énorme aveu sur le faux transfert de Seko Fofana

Publié le 24 septembre 2022 à 13h10 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait tenté de s'offrir les services de Seko Fofana, sans succès. Interrogé sur le faux départ de son milieu de terrain, Franck Haise a reconnu que l'international ivoirien aurait quitté le RC Lens durant la dernière fenêtre de transferts en cas d'offre XXL.

Très performant avec le RC Lens lors de la saison 2021-2022, Seko Fofana aurait alerté le PSG. En effet, le club de la capitale aurait songé à boucler le transfert de l'international ivoirien durant la dernière fenêtre de transferts. Mais finalement, le PSG a enregistré les signatures de Fabian Ruiz, de Renato Sanches et de Vitinha au milieu de terrain.

«Si un très gros club arrivait avec une grosse offre et un bon projet...»

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Franck Haise est revenu sur le faux transfert de Seko Fofana. Et à en croire le coach du RC Lens, son protégé aurait pris le large lors du dernier mercato estival en cas d'offre XXL. « J'avais un bon espoir, maintenant si un très gros club arrivait avec une grosse offre et un bon projet, on aurait pu le perdre au dernier moment » , a avoué Franck Haise, avant d'en rajouter une couche.

«... On aurait pu le perdre au dernier moment»