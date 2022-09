Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Ce joueur revient sur son retour en Ligue 1

Publié le 24 septembre 2022 à 10h10 par La rédaction

Arrivé en provenance de Watford, Moussa Sissoko a fait son grand retour en Ligue 1 cet été en signant au FC Nantes en tout début de mercato. Le joueur avait quitté le championnat français il y a 9 ans en partant à Newcastle. Et Sissoko s'est confié sur son retour en France et fixe ses objectifs pour la saison.

Première recrue du FC Nantes lors de ce mercato estival, Moussa Sissoko est donc revenu en France après neuf ans passés en Angleterre. Là-bas, il aura notamment connu la Ligue des Champions avec Tottenham, avec qui a même été finaliste. Quelques mois après son arrivée à Nantes, le milieu de terrain se confie sur transfert et son retour dans le championnat français.

Mercato - FC Nantes : Une recrue arrive, Kombouaré s'enflamme https://t.co/zS8xi7ZDy1 pic.twitter.com/dmf6LMr9Ij — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

« D'être heureux d'être de retour »

Au micro de Prime Vidéo le week-end dernier, Moussa Sissoko est revenu sur l’évolution de la Ligue 1 au fil des années. Il a notamment exprimé sa joie de revenir en France. « Je suis très heureux d’être de retour dans notre championnat. On voit que d’année en année il grandit. Il y a de plus en plus de grands joueurs qui viennent donc c’est tant mieux pour la France. »

« Je suis compétiteur »