FC Nantes : Une recrue arrive, Kombouaré s'enflamme

24 septembre 2022

Le marché des transferts est peut-être fermé, mais le FC Nantes a enregistré une arrivée ce jeudi. En effet, comme évoqué ces derniers jours, Fabien Centonze a été recruté par les Canaris en provenance de Metz en tant que joker. Une solution en plus pour Antoine Kombaouré, qui est forcément heureux de cette recrue.

Tout au long de l'été, Antoine Kombouaré a mis la pression à ses dirigeants pour avoir des recrues au FC Nantes. Il aura été entendu, même après le mercato. En effet, Fabien Centonze a été recruté en tant que joker. Le latéral droit débarque ainsi en provenance de Metz pour renforcer le FC Nantes.

« C'est une grande satisfaction »

A l'occasion de la présentation de Fabien Centonze, Antoine Kombouaré a pris la parole sur ce transfert. Et l'entraîneur du FC Nantes a ainsi fait part de sa joie : « C'est une grande satisfaction, c'est un joueur que je souhaitais. Quand, il était à Metz, on a pu discuter et j'avais vu sa volonté de nous rejoindre. C'est un garçon costaud physiquement et capable de répéter les courses ».

« Une réelle progression de venir ici ».