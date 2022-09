Foot - Mercato - PSG

PSG : Berlusconi a tenté un gros transfert à Paris

Publié le 24 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG tout au long du mercato estival, Mauro Icardi a finalement rallier Galatasaray début septembre. Prêté sans option d’achat au sein du club turc, le buteur argentin aurait néanmoins pu connaître un challenge bien différent puisque Silvio Berlusconi souhaitait l’attirer à Monza.

Tout au long du mercato estival, Luis Campos et Antero Henrique ont dû gérer le cas des nombreux éléments indésirables du PSG : Layvin Kurzawa, Rafinha, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Ander Herrera ou encore Mauro Icardi étaient notamment concernés, et le buteur argentin a même fini par boucler son départ après la fermeture officielle du mercato en France. Icardi a été prêté sans option d’achat à Galatasaray, une opération qui a été rendue possible puisque le marché n’avait pas encore fermé ses portes en Turquie.

« J’ai reçu beaucoup d’offres cet été »

Interrogé sur la chaine officielle de Galatasaray, Mauro Icardi s’était confié sur son arrivée en Turquie : « J'ai reçu beaucoup d'offres cet été. Nous avons eu de longs dialogues avec M. Erden. En conséquence, je suis venu ici. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Je suis tellement heureux d'être enfin là. Je suis venu ici quand je jouais au PSG et j'ai marqué un but dans ce stade. Désormais, je défendrai le maillot de Galatasaray. J'espère que je continuerai à marquer ici et à partager mes joies pour Galatasaray. J'espère que nous pourrons ramener cette équipe au plus haut niveau », a indiqué le buteur argentin, qui avait effectivement un autre courtisan en Italie.

