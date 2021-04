Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zubizarreta prend position sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 15 avril 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi est toujours dans le flou pour son avenir, Andoni Zubizarreta estime qu’il faudra accepter la décision de l’Argentin et ne pas le forcer à rester s’il préfère s’en aller.

Quelle sera la décision de Lionel Messi quant à son avenir en fin de saison ? Cette question occupe depuis des mois les esprits de bon nombre d’observateurs du FC Barcelone. Et pour cause, celui qu’on surnomme La Pulga arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et prend pour l’heure le chemin d’un départ libre à cette date. Cela donnerait des idées au PSG, qui aimerait s’attacher ses services sans débourser la moindre indemnité de transfert, mais le Barça ne perdrait pas encore l’espoir de parvenir à le convaincre de parapher un nouveau contrat. Cependant, aux yeux de l’ancien joueur du FC Barcelone Andoni Zubizarreta, Lionel Messi va prendre lui-même sa décision, et le club catalan n’aura d’autre choix que de l’accepter malgré les promesses de Joan Laporta quant au fait qu’il réussira à le conserver.

« Messi a gagné le droit de penser et de décider »