Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, il se pourrait que le divorce soit prononcé dans les prochaines semaines. Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale se refuse à prendre une décision pour le moment. Quand bien même son choix final serait déjà entériné en coulisses. Explications.

Kylian Mbappé est allé au clash avec Nasser Al-Khelaïfi lors du dernier mercato estival afin de rester au PSG… sans activer la clause incluse dans son contrat pour le prolonger jusqu’à l’été 2025. Résultat ? Mbappé a été temporairement écarté du groupe de Luis Enrique pendant une partie de la pré-saison avant d’être réintégré après avoir visiblement fait une concession financière au niveau de sa prime de fidélité.

Mbappé refuse de trancher

Et maintenant ? Kylian Mbappé se refuserait à prolonger son contrat au PSG pour le moment. Le10sport.com vous a même confié en octobre dernier qu’un choix final de la part du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne devrait pas être effectif de sitôt. Il faudrait attendre début 2024 selon le journaliste Jonathan Johnson.

Pas de prolongation de contrat au PSG ?