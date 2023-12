Mercato : L’OL prépare du lourd à 50M€ et se fait clasher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OL continue de s'enfoncer dans la crise et a lourdement chuté mercredi soir sur la pelouse de l'OM. Et malgré le budget de 50M€ prévu pour recruter cet hiver et qui a récemment été validé par la DNCG, Sidney Govou estime que son club de coeur fait fausse route, et l'ancien attaquant de l'OL l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Plus que jamais lanterne rouge de Ligue 1 après sa lourde défaite face à l'OM mercredi soir (3-0), la 9e de la saison, l'OL est au plus mal. En début de saison, la DNCG a pourtant apporté une bonne nouvelle en validant un budget de 50M€ destiné au mercato hivernal et qui pourrait ainsi permettre au club rhodanien de faire un bon recrutement. Mais là-encore, la stratégie de l'OL est loin de faire l'unanimité...

Govou tire la sonnette d'alarme

Sur son compte X , Sidney Govou a interpellé le vestiaire de l'OL sur la suite de cette saison cauchemardesque : « Je ne suis pas un doux rêveur mais j’ai envie de l’être pour espérer ! 20 matchs 10 victoires pour rester en Ligue 1. Sauf si quatre équipes devant nous s’effondrent. Ce qui n’est pas impossible ! Redevenez digne de ce maillot svp (pas celui d’hier) », lâche dans un premier temps l'attaquant de l'OL, avant de tacler la direction sur sa stratégie et sa communication en ce qui concerne le prochain mercato hivernal.

Je ne suis pas un doux rêveur mais j’ai envie de l’être pour espérer ! 20 matchs 10 victoires pour rester ElLigue 1. Sauf si 4 équipes devant nous s’effondrent. Ce qui n’est pas impossible ! Redevenez digne de ce maillot svp (pas celui d’hier 😂) — Govou Sidney (@GovouSidney) December 7, 2023

« Grosse erreur de management »