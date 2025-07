Mercato - PSG : C'est terminé pour le nouveau Messi !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Etoile Rouge, Andrija Maksimovic aurait suscité l'intérêt du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, Luis Campos - le conseiller football parisien - aurait rencontré l'entourage du crack de 18 ans pour tenter de boucler son transfert. Toutefois, l'international serbe aurait choisi de rejoindre le RB Leipzig cet été.

Maksimovic a choisi le RB Leipzig

A en croire Mozzartsport, Andrija Maksimovic serait sur le point de signer au RB Leipzig. En effet, l'Etoile Rouge aurait accepté une offre d'environ 14 M€, plus 500 000€ de bonus, pour le transfert de son numéro 55. Egalement suivi par le Borussia Dortmund et Manchester City, celui que l'on surnomme le Messi serbe aurait privilégié la piste menant au RB Leipzig pour une raison simple. En effet, le club allemand lui aurait garanti un temps de jeu plus régulier que le PSG.