Mercato - PSG : C'est terminé pour Donnarumma !

Héros de la victoire en Ligue des Champions, la première de l’histoire du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Son contrat se termine en effet dans moins d’un an et alors qu’une prolongation semblait quasiment actée il y a quelques mois, elle se fait toujours attendre.

Va-t-on vivre un nouveau feuilleton à la Kylian Mbappé ? Comme la star partie au Real Madrid il y a un an, Gianluigi Donnarumma se rapproche doucement de la fin de son contrat avec le PSG. Et si un accord semblait avoir été trouvé au début de l’hiver 2024, il n’a toujours pas été annoncé, avec les négociations qui auraient d’ailleurs connu un gros coup de frein à cause de la question salariale.