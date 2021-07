Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est imminent pour Sergio Ramos !

Publié le 3 juillet 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le PSG aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec Sergio Ramos, l’arrivée de l’international espagnol pourrait être bouclée dès la semaine prochaine.

Après Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le PSG aurait maintenant bouclé la venue de Sergio Ramos. À en croire les informations dévoilées ce jeudi par Mohamed Bouhafsi, un accord a été trouvé entre le club de la capitale et l’international espagnol, libre de tout contrat depuis le 1er juillet et son départ du Real Madrid. Le défenseur de 35 ans paraphera alors un contrat de deux ans pour rejoindre la capitale française, où il retrouvera notamment Angel Di Maria et Keylor Navas, deux hommes avec lesquels il a fait équipe chez les Merengue par le passé.

Il ne resterait plus que les signatures pour Sergio Ramos !

Et visiblement, le dossier serait sur le point de se finaliser d’après Fabrizio Romano. En effet, en live sur Twitch dans la nuit de vendredi à samedi, le journaliste italien a expliqué que le deal pour la venue de Sergio Ramos au PSG serait presque prêt. Concrètement, il ne manquerait que des signatures sur certains documents et l’apposition de sa signature sur son futur contrat. De ce fait, Fabrizio Romano estime que tout devrait être bouclé à 100% la semaine prochaine. Affaire à suivre donc…