Mercato - PSG : C’est déjà terminé avec Kylian Mbappé ?

Publié le 28 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

À en croire les dernières révélations de la presse espagnole, les négociations entre le PSG et Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat seraient en mauvaise voie. Et l’attaquant français serait en train de se diriger vers un départ en fin de saison…

Le 24 février dernier, dans un entretien accordé à Radio France Bleu , Leonardo mettait la pression à Kylian Mbappé concernant sa prolongation de contrat au PSG : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », indiquait clairement le directeur sportif du PSG. Et à en croire la tendance dégagée en Espagne, Mbappé serait en train de se diriger vers un transfert.

Mbappé et le PSG très loin d’un accord ?

Marca a en effet annoncé samedi que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé serait en très mauvaise voie au PSG, et les dirigeants parisiens commenceraient d’ailleurs à réaliser en interne qu’il faudrait se diriger vers une vente de l’international français lors du prochain mercato estival. En clair, selon le quotidien espagnol, le divorce semble proche d’être acté entre Mbappé et le PSG.