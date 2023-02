Mercato - PSG : C’est décidé, Neymar sait ce qu’il veut pour son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Neymar ne fait pas l’unanimité dans le club de la capitale. Son comportement agace et un transfert dès l’été prochain est possible, une rencontre aurait même déjà eu lieu entre les dirigeants parisiens et Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea. Mais de son côté, Neymar est sûr de lui : il veut rester à Paris.

Neymar est encore au cœur de la tourmente. Dans le dur depuis le début de l’année 2023, l’international brésilien pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Paris est ouvert à un transfert et Chelsea serait venu aux renseignements pour le numéro 10 parisien. Un rendez-vous aurait même eu lieu.

Neymar intéresse Chelsea

Selon Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi a rencontré Todd Boehly et a discuté de Neymar avec son homologue. Le patron de Chelsea aurait également vu l’entourage de l’attaquant du PSG en vue d’un transfert l’été prochain.

Il ne veut pas quitter le PSG