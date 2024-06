Mercato - PSG : C’est confirmé pour un joueur de Deschamps

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été, Youssouf Fofana n'a plus qu'une année de contrat avec l'AS Monaco et semble confirmer la tendance d'un transfert dans les semaines à venir. Toutefois, et conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, le milieu de terrain indique qu'il n'y a rien de concret avec le PSG, même s'il laisse la porte ouverte au club francilien.

Comme beaucoup d'autres joueurs de l'équipe de France sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer l'Euro en Allemagne cet été (Rabiot, Clauss, Upamecano, Samba...), Youssouf Fofana semble bien parti pour changer de club durant le mercato estival. Le milieu de terrain de 25 ans, qui n'a plus qu'une année de contrat avec l'AS Monaco, est notamment annoncé sur les tablettes du PSG. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité dès le mois d'avril, son profil ne correspond pas à ce recherche Luis Campos, et le joueur a lui aussi mis une distance jeudi en conférence de presse au moment d'évoquer le PSG.

Départ confirmé pour Fofana

Dans un premier temps, Youssouf Fofana a confirmé la tendance d'un départ de l'AS Monaco cet été : « Il me reste un an de contrat. Mon avenir, on en a parlé avec les dirigeants, ce n'est pas un secret. On a eu des échanges et ils sont d'accord pour m'accompagner vers cette nouvelle étape. Si ça ne se fait pas, je ferai cette dernière saison à Monaco avec plaisir. J'espère que tout le monde sera gagnant cet été (...) Je n'y pense pas actuellement, j'ai un très bel entourage sportif qui s'occupe de ça et ils m'ont demandé de ne me concentrer que sur le terrain. (Le mercato) ce n'est pas mon métier, je vais me concentrer sur ce que je sais faire, le terrain », confie le milieu de terrain de l'équipe de France.

Rien avec le PSG ?