Mercato - PSG : C’est confirmé pour le prochain transfert ?

Axel Cornic

Peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Nordi Mukiele pourrait être la solution parfaite avec les différentes blessures qui ont frappé la défense du Paris Saint-Germain. Mais l’international français pourrait finalement quitter le club, avec le Bayern Munich qui aimerait s’attacher ses services après avoir récemment bouclé l’arrivée d’Eric Dier en provenance de Tottenham.

Depuis quelques années, le PSG a décidé de miser fort sur les internationaux ou les jeunes talents français, mais parfois ça coince. C’est le cas avec Nordi Mukiele, qui était pourtant considéré comme une pointure lorsqu’il évoluait au RB Leipzig… et qui n’a joué que 35 rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Paris en juillet 2022.

Mukiele pourrait quitter le PSG

Ainsi, un départ a été évoqué en ce mercato hivernal, avec le latéral droit qui aimerait bénéficier d’un plus grand temps de jeu pour espérer disputer l’Euro qui se tiendra en Allemagne cet été. Et il aurait une solution de luxe, puisque le Bayern Munich s’intéresse à lui et aimerait trouver un accord avec le PSG, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a déjà posé les limites écartant la possibilité d’un prêt, même avec option d’achat.

Le Bayern Munich prêt à passer à la vitesse supérieure ?