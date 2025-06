Mercato - PSG : C’est confirmé pour Barcola !

Le PSG risque de vivre un mercato assez animé cet été. Vainqueur de la Ligue des champions, le club de la capitale voit certains de ses joueurs avoir la cote. C’est notamment le cas de Bradley Barcola. L’international français plairait particulièrement au Bayern Munich. L’intérêt bavarois semble d’ailleurs se confirmer de jour en jour.

Barcola a brillé avec le PSG

L’international français, même s’il ne fait pas office de titulaire indiscutable dans la capitale puisqu'il est en concurrence avec Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, a réalisé une grande saison. Auteur de 21 buts et 20 passes décisives en 60 matchs toutes compétitions confondues, Bradley Barcola a tapé dans l’oeil de quelques cadors européens. L’attaquant du PSG plairait notamment au Bayern Munich, en quête d’un nouvel ailier après le départ de Leroy Sané à Galatasaray. Et l’intérêt bavarois pour le joueur de 22 ans semble se confirmer de jour en jour.