Mercato - PSG : C’est confirmé, Leonardo s’active pour le mercato…

Publié le 20 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

À l’approche du mercato estival 2022 qui s’annonce particulièrement épineux pour le PSG, Mauricio Pochettino annonce que Leonardo et l’ensemble de la direction sportive ont commencé leur travail de recrutement.

Le PSG étant désormais quasi-assuré de remporter le titre en Ligue 1, Leonardo peut d’ores et déjà se pencher de manière concrète sur le mercato estival 2022. Et les fins de contrat de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, les indésirables poussés vers la sortie (Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Sergio Ramos, Sergio Rico…) et les éventuels renforts à venir, ce mercato s’annonce déjà très tendu pour le PSG. Et Mauricio Pochettino a d’ailleurs fait un aveu à ce sujet mardi en conférence de presse.

« La direction sportive travaille »