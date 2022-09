Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar a tenté un gros coup poker après Ancelotti

Publié le 28 septembre 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Durant l’été 2013, avant de se tourner finalement vers Laurent Blanc après essuyé un certain nombre d’échecs sur le marché des entraîneurs, le PSG avait notamment tenté sa chance avec André Villas-Boas qui dirigeant à l’époque Tottenham. Le technicien portugais lâché ses vérités sur l’intérêt du Qatar à son égard.

Un an et demi après sa nomination sur le banc du PSG, Carlo Ancelotti avait décidé de claquer la porte du Parc des Princes en juin 2013 à cause des nombreux désaccords dont il faisait l’objet en interne avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. L’entraîneur italien n’avait notamment pas digéré le fait d’avoir reçu un ultimatum de la part de la direction du PSG : « J’ai aimé le projet mais la deuxième année, ils n’étaient pas si contents de moi. Avant un match de Ligue des Champions pour lequel on s’était déjà qualifié, on a perdu un match de championnat, et ils m’ont dit que si je ne battais pas Porto, ils m’expulseraient… Je leur ai demandé comment ils pouvaient me dire ça, ça brise la confiance. J’ai décidé en février que je voulais partir, même s’ils voulaient me prolonger », indiquait Ancelotti en avril dernier, dans les colonnes de Marca , pour justifier son départ du PSG.

Le PSG a tenté Villas-Boas

Le Qatar a donc été contraint de se trouver un nouvel entraîneur de renom, mais les échecs se sont succédés cet été-là sur le marché. Et André Villas-Boas, qui sortait d’une saison très réussie avec Tottenham en 2012-2013, révèle dans les colonnes du Telegraph avoir été contacté : « L'offre du PSG était sur la table. Oui, Daniel (NDLR : Levy, le président de Tottenham) voulait me vendre pour 15 millions de livres (16,7M€). Le PSG ne voulait évidemment pas payer 15 millions de livres sterling et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec le Paris Saint-Germain, en particulier sur son approche », confie Villas-Boas sur cet intérêt du PSG.

« Tottenham attendait que je parte »