PSG : Le prochain coup de Luis Campos va faire une victime

Publié le 8 août 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

Après avoir déjà recruté Renato Sanches et Vitinha, le PSG serait toujours à la recherche d’un milieu de terrain sur le marché. Dans cette optique, Luis Campos se serait mis à travailler sur le dossier de Fabian Ruiz et les négociations seraient en bonne voie du côté du joueur. Toutefois, la potentielle arrivée de l’Espagnol pourrait pousser Leandro Paredes vers la sortie.

Si le PSG est actif dans le sens des arrivées, Luis Campos peine à dégraisser l’effectif parisien jusqu’à présent. Seuls Georginio Wijnaldum, Colin Dagba, Alphonse Areola et Marcin Bulka ont officiellement quitté la capitale après les départs libres d’Angel Di Maria et de Xavi Simons. Mais un nouveau nom pourrait s’ajouter à cette liste. En effet, Leandro Paredes est régulièrement annoncé en partance ces derniers jours. La Juventus serait intéressée et travaillerait à son arrivée. Par ailleurs, l’Argentin pourrait être une victime du prochain coup de Luis Campos sur le mercato.

Paredes poussé vers la sortie par Fabian Ruiz ?

Comme l’explique Le Parisien , Leandro Paredes pourrait être directement impacté par l’arrivée de Fabian Ruiz. À l’instar d’Idrissa Gueye avec Renato Sanches, l’Argentin pourrait être poussé vers la sortie par l’Espagnol. Luis Campos travaillerait sur le dossier de Fabian Ruiz récemment et les discussions sembleraient être en bonne voie. Les pourparlers entre le PSG et la Juventus ne seraient d’ailleurs plus un secret par personne. D’ailleurs, le club de la capitale n’aurait plus un besoin urgent de conserver le joueur de 28 ans.

Le PSG réclame 20M€

Le PSG aurait déjà fixé son prix pour Leandro Paredes. À en croire Le Parisien , les champions de France attendraient au moins 20M€ pour se séparer de l’international argentin. De son côté, Leandro Paredes pourrait être tenté par un retour en Serie A à quatre mois de la Coupe du monde, qu’il devrait disputer avec l’Argentin où il dispose d’une excellente cote de popularité. L’idée de retrouver Angel Di Maria à la Juventus pourrait lui plaire. Le PSG, quant à lui, pourrait se retrouver presser dans ce dossier malgré les qualités que Leandro Paredes a su montrer dans la capitale jusqu’à présent.

L’urgence du PSG pourrait pousser Paredes vers la sortie

En effet, l’Argentin a surtout été un homme des grands rendez-vous avec le PSG. Son match retour face au Bayern Munich en 2020-2021 ou encore la rencontre au Bernabéu contre le Real Madrid la saison passée en ont été la preuve. Mais le besoin d’argent et l’urgence du PSG pourraient avoir plus d’importance dans la prise de décision de la direction parisienne. Luis Campos pourrait ainsi se résoudre à se séparer de Leandro Paredes, même s’il n’est pas la priorité dans le sens des départs au milieu de terrain.