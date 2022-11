Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations XXL sur le transfert de Donnarumma

Publié le 2 novembre 2022 à 18h00

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma serait toujours le grand rêve de la Juventus. Habituée à recruter le gardien numéro un de la sélection italienne, la Vieille Dame serait déterminée à boucler le transfert du numéro 99 du PSG. Toutefois, la Juve serait dans l'obligation de casser sa tirelire pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Alors qu'il était engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a refusé de prolonger. Disponible pour un transfert à 0€, le gardien italien a alerté un grand nombre de clubs, et notamment le PSG et la Juventus. Et finalement, Gianluigi Donnarumma a opté pour le club parisien.

Mercato - PSG : Une terrible nouvelle se confirme pour le transfert de Skriniar https://t.co/dZs7VftVWu pic.twitter.com/U2GmzfFYsT — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

La Juventus rêve toujours de recruter Donnarumma

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Gianluigi Donnarumma a quitté la Serie A et s'est engagé en faveur du PSG pour une durée de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Malgré tout, la Juventus serait toujours en embuscade pour boucler son transfert.

La Juventus veut le gardien numéro un de l'Italie

Comme indiqué par Tuttosport , la Juventus rêverait toujours de s'offrir les services de Gianluigi Donnarumma. Alors que le gardien de 23 ans fait forte impression ces dernières saisons, la Vieille Dame n'aurait pas fait une croix sur lui et en aurait même fait sa priorité devant des joueurs tels que Marco Carnesecchi (Cremonese) et Giorgi Mamardashvili (Valence).

La Juventus doit casser sa tirelire pour Donnarumma